Forsee Power: lancement d'une offre de services 'sur-mesure'

(CercleFinance.com) - Forsee Power a présenté mercredi une nouvelle offre de services dédiée à l'accompagnement de la transition énergétique des collectivités, des opérateurs de transport et des constructeurs de bus.



Le spécialiste des systèmes de batteries explique que le lancement de cette offre de services 'sur-mesure' s'inscrit notamment dans le cadre de l'appel à projets portant sur les écosystèmes des véhicules lourds électriques.



Cet appel à candidatures, lancé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) en février dernier, est destiné à soutenir l'électrification des véhicules lourds électriques, neufs ou faisant appel à une simple conversion de type 'rétrofit'.



Une enveloppe de 65 millions d'euros a été allouée afin de financer les coûts d'infrastructure et les coûts d'acquisition de véhicules et électrifier flottes de bus et d'autocars.



Forsee Power a dévoilé cette nouvelle offre à l'occasion du salon dédié au transport public, l'European Mobility Expo, qui se tient actuellement à Paris Porte de Versailles.





