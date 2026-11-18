Forsee Power, l'expert en systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux électriques, annonce le lancement de ZEN 8 nouvelle génération, une batterie compacte au phosphate de lithium-fer (LFP) conçue pour accélérer l'électrification des équipements de nettoyage urbain, des véhicules utilitaires, des machines de chantier et des véhicules agricoles.

Avec une densité énergétique de plus de 245 Wh/L, la nouvelle batterie LFP fabriquée en France combine haute performance, intégration simplifiée et économie concurrentielle pour accélérer l'électrification des équipements compacts.

Basé sur des cellules LFP 173 Ah de nouvelle génération, pour une tension nominale de module de 45V, le ZEN 8 'next gen' correspond à la capacité énergétique, à la plage de tension de son prédécesseur en NMC et améliore ses objectifs de performance et de cycle de vie. Son architecture thermique optimisée élimine le besoin de refroidissement liquide, simplifie l'intégration des véhicules et réduit la complexité du système. Supportant des opérations quotidiennes exigeantes avec un débit cible de recharge rapide de 0,7C, il combine une forte densité énergétique, des avantages de robustesse LFP et un prix compétitif pour plus de rentabilité, et un déploiement industriel rapide à grande échelle.

Le nouveau ZEN 8 LFP est idéal pour les balayeuses électriques compactes, supportant de 50 kWh à 130 kWh avec un maximum de 8 heures de fonctionnement, ainsi que pour des machines compactes non routières : excavatrices à faible tonnage, chargeuses, télé-manutentions, tracteurs, etc. Toutes ces applications fonctionnent dans les environnements urbains, de construction, de gestion des déchets et agricoles où le faible bruit, un fonctionnement zéro émission, la réduction des coûts de possession et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle sont non négociables.