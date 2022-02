Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: lance une batterie pour le marché non-routier information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 18:04









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce le lancement de PULSE 0.5, une batterie de haute puissance destinée à équiper le marché non-routier, dit de 'off-highway', soit celui des véhicules agricoles et industriels, véhicules forestiers ou miniers, chariot élévateur, pelleteuse...



Le 'off-highway' est en très forte croissance avec des prévisions annuelles concernant les systèmes de batteries qui sont attendues à 1 milliard d'euros d'ici à 2027.



L'électrification de ce marché devrait se multiplier par 7 au cours des 7 prochaines années et aura un impact significatif sur les personnes et l'environnement, assure Forsee.



Forsee Power annonce avoir signé un premier contrat avec un leader mondial des moteurs industriels de moins de 100 CV et également l'un des principaux constructeurs de véhicules off-highway.





