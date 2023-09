Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: l'UE autorise une transaction sur NEoT information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 12:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de NEoT Capital basée en France, par Mitsui basée au Japon, EDF Pulse Holding et Forsee Power, toutes deux basées en France. NEoT est actuellement contrôlée conjointement par EDF et Forsee Power.



La transaction porte principalement sur la gestion d'actifs dans le domaine de l'énergie.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné que NEoT exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les entreprises ne sont pas actives sur les mêmes marchés ou sur des marchés liés verticalement.





