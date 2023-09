Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: en chute après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Forsee Power dévisse de 9% après la publication d'une perte nette de 16 millions d'euros pour son premier semestre 2023, creusée de 63% en comparaison annuelle, mais avec une marge d'EBITDA ajusté améliorée à -5%, contre -12% sur la même période un an plus tôt.



La société de batteries pour l'électromobilité durable a réalisé un chiffre d'affaires de 78,8 millions d'euros, en croissance de 58% grâce au dynamisme de l'activité véhicules lourds (+70%) et à la poursuite de la croissance sur le segment véhicules légers (+18%).



Le groupe se dit 'totalement en ligne avec ses objectifs financiers que ce soit à court ou à long terme, avec comme première échéance l'atteinte d'un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions d'euros en 2023 et l'amélioration significative de son EBITDA ajusté'.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris -8.13%