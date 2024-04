Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forsee Power: des batteries pour les bus de Letenda information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce fournir ses systèmes de batteries ZEN PLUS aux bus innovants zéro émission Electrip du constructeur canadien Letenda. Composé de quatre packs ZEN 82 PLUS, le système appliqué à l'Electrip lui permettra jusqu'à 300 km d'autonomie.



'Pionnier du secteur, Forsee Power s'impose comme le premier fabricant de batteries non chinois sur le marché des bus, ayant équipé plus de 3.000 bus électriques et collaborant avec une douzaine de constructeurs de bus dans le monde', affirme le groupe français.



Il ajoute que son système ZEN PLUS a obtenu la dernière certification R100-3 et est entièrement conforme aux exigences Buy America, ce qui le 'positionne comme un choix de premier ordre pour le processus d'électrification nord-américain'.





