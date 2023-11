Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: croissance de 83% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Forsee Power, fournisseur de systèmes de batteries pour la mobilité électrique, annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 47,9 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en croissance de 83% par rapport à la même période en 2022.



Cette performance résulte de la forte dynamique commerciale sur le segment des véhicules lourds (+109%) qui se confirme trimestre après trimestre, représentant 87% du total, tandis que l'activité sur le segment des véhicules légers reste stable.



Grâce à un carnet de commandes solide alimenté par des signatures de partenariat, Forsee Power confirme ses objectifs à court et moyen termes, dont un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions d'euros et une nette amélioration de l'EBITDA ajusté en 2023.





