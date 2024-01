Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forsee Power: croissance de 54% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 15:09









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de systèmes de batteries pour la mobilité électrique Forsee Power annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires 2023 en croissance de +54,3% de 171 millions d'euros, surperformant ainsi son objectif initial de 160 millions.



La part des véhicules lourds continue sa progression et représente désormais 85% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2023 contre 79% à fin 2022. Plus de 3.000 bus et plus de 135.000 véhicules légers dans le monde sont désormais équipés de batteries Forsee Power.



Grâce à un solide carnet de commandes, le groupe confirme ses objectifs d'EBITDA ajusté à court et moyen termes et précisera son objectif de chiffre d'affaires 2024 au moment de la communication de ses résultats annuels 2023.





