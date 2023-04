Forsee Power : croissance de 104% du chiffre d’affaires au 31 mars 2023

(AOF) - Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires de 37,8 millions d'euros au cours du premier trimestre 2023, en croissance de 104% comparé au premier trimestre 2022. Cette progression est tirée à la fois par le segment des véhicules légers (+33%) qui bénéficie d’un rebond de l’activité commerciale après une année 2022 consacrée au développement de nouvelles générations de produits. En parallèle, le niveau du carnet de commandes fermes enregistrées pour 2023 poursuit sa progression suite à la mutiplication des partenariats avec des acteurs de premier plan et s'élève à 154 millions d'euros.

Trimestre après trimestre, le segment des véhicules lourds maintient une dynamique commerciale en forte augmentation avec des revenus en hausse de +128% à 31,4 millions d'euros.

En outre, sa croissance s'est accélérée sur le segment véhicules légers : +33% à 6,4 millions d'euros.

En 2023, la société poursuivra le déploiement de son plan stratégique. Son premier axe prioritaire reste l'aménagement de son unité de production aux Etats-Unis qui a pour objectif l'atteinte d'une capacité de production de 3 GWh d'ici 2028 bénéficiant du plan climat Biden, de l'Inflation Reduction Act, et d'une demande exponentielle pour des solutions de mobilité électriques produites localement.

Le deuxième axe prioritaire concerne la poursuite du développement de ses partenariats commerciaux notamment au sein de nouveaux pays tels que le Japon et l'Australie ou encore, les Amériques avec Maxion notamment, et sur les segments à forte valeur ajoutée du bus, rail, véhicules off-highway et véhicules légers.

Le troisième axe est la poursuite de l'élargissement de son offre de produits et de services avec des lancements de nouveaux produits attendus d'ici la fin de l'année.

