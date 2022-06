Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: choisit l'Ohio pour son siège nord-américain information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Forsee Power, un spécialiste français des systèmes de batteries, a annoncé lundi qu'il comptait implanter son siège nord-américain ainsi que sa nouvelle 'gigafactory' à Columbus (Ohio).



Christophe Gurtner, le PDG du groupe, explique avoir trouvé à Columbus un bon écosystème de partenaires potentiels pour la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'un bassin d'emploi adapté au plan de recrutement de la société.



JP Nauseef, le président de JobsOhio, précise que le projet devrait se traduire par la création de quelque 150 emplois.



La décision de Forsee Power d'établir son siège nord-américain et sa nouvelle usine de production de batteries dans l'Ohio intervient alors que l'industrie des véhicules électriques connaît une croissance rapide dans l'Etat.



Ford a récemment dévoilé un plan de 3,7 milliards de dollars destiné à créer plus de 6.200 nouveaux emplois manufacturiers dans ses usines du Midwest (Michigan, Ohio et Missouri).



Certains marchés clés, comme celui des bus urbains, nécessite par ailleurs une présence locale pour se conformer à la loi 'Fast', qui requiert que 70% de la valeur soit produite localement dans les marchés publics.



Dans son communiqué, Forsee rappelle que plus de 1200 bus et 100000 véhicules légers sont désormais équipés de ses batteries.





