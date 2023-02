Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: choisi pour les e-bus du chinois CRRC Greenway information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé mardi que le chinois CRRC Greenway l'avait choisi pour électrifier ses bus et cars avec des systèmes de batteries lithium-ion.



Les deux partenaires ont prévu de co-concevoir et de co-développer la nouvelle génération de véhicules de CRRC GW, qui intégreront des systèmes de batteries à haute énergie.



Cette solution pour les e-bus sera ensuite proposée dans le cadre d'appels d'offres et de projets mondiaux, hors Chine



CRRC Greenway intégrera dans un premier temps la technologie 'Zen Plus' de Forsee à ses bus, avant d'explorer les autres systèmes de l'entreprise française en vue de développements futurs.



Après un premier prototype de bus électrique attendu en 2023, CRRC prévoit ensuite de fabriquer des centaines de véhicules par an pour les commercialiser dans ses marchés internationaux à partir de 2024.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Forsee Power affichait un gain de 0,8% mardi à la suite de ces annonces.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris +0.79%