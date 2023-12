Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: choisi pour le nouveau scooter de Peugeot information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 12:09









(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé lundi que Peugeot Motocycles avait choisi ses batteries portables afin de motoriser son nouveau scooter électrique.



Le scooter urbain 'e-Streetzone' va intégrer son système de batterie portable et compact évolutif 'Go 1.6' développé pour répondre aux demandes des constructeurs souhaitant proposer une plage de vitesse supérieure à 50 km/h.



Légères, ces batteries sont extractibles ce qui les rend facilement transportables pour être rechargées n'importe où sur une prise 220V.



Dévoilé à Milan l'année dernière à l'occasion du salon international des véhicules légers, le scooter e-Streetzone - très apprécié des jeunes générations pour un usage urbain - sera également décliné en version 'cargo' pour un usage professionnel.



Le véhicule pourra atteindre jusqu'à 110 km d'autonomie.





