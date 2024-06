Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forsee Power: choisi par Wrightbus pour rétrofiter des bus information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce que Wrightbus, premier constructeur de bus nord-irlandais, a choisi ses systèmes de batteries ZEN PLUS pour convertir ('rétrofiter') plus de 1.000 bus diesel en bus électriques au cours des trois prochaines années.



Wrightbus a lancé une nouvelle entreprise, NewPower, pour remplacer les anciens moteurs diesel par de nouvelles chaînes de traction électriques à zéro émission. Plusieurs opérateurs au Royaume-Uni ont annoncé des appels d'offres pour convertir leurs flottes.



Les systèmes ZEN PLUS choisis par Wrightbus pour réalimenter les bus sont disponibles en cinq versions de 74 à 84 kWh. Ils offrent une densité énergétique de 180 Wh/kg permettant une durée de vie de 5.000 cycles.





