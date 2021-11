Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power : Bpifrance détient plus de 10% du capital information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - Bpifrance a déclaré à l'AMF, au résultat de l'introduction en bourse de la société Forsee Power, détenir, au 2 novembre 2021, indirectement par l'intermédiaire de la société Bpifrance Investissement agissant en sa qualité de société de gestion du fonds SPI - Sociétés de Projets Industriels, 5 463 700 actions Forsee Power, représentant 10,27% du capital des droits de vote de cette société.

Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris -2.22%