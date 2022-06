Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: BMS séduit par les batteries haute puissance information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 18:32









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce que Ballard Motive Solutions (BMS), filiale de Ballard Power Systems, a passé une commande pour équiper 20 camions bennes à ordures ménagères zéro émission (RCV) de systèmes de batteries Forsee Power.



BMS a développé un camion benne intégrant une pile à combustible Ballard et les systèmes de batterie haute puissance PULSE 2.5 de Forsee Power, optimisant l'efficacité des deux technologies.



Cette commande fait suite au partenariat stratégique annoncé en novembre dernier entre Forsee Power et Ballard afin de développer une solution entièrement intégrée combinant une pile à combustible et un système de batterie.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris -2.46%