Forsee Power accentue ses pertes au premier semestre

(AOF) - Au cours du premier semestre 2023, Forsee Power affiche une perte nette sur ce premier semestre 2023 à 16 millions d'euros contre une perte de 9,8 millions d'euros il y a un an. Toutefois, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 78,8 millions d'euros, en croissance de 58% par rapport au premier semestre 2022. Cette très bonne performance commerciale résulte du fort dynamisme de l’activité sur le marché des véhicules lourds (+70%) et de la poursuite de la croissance de l’activité sur le segment des véhicules légers (+18%).

Grâce à cette forte progression du chiffre d'affaires combinée à une maîtrise de ses charges opérationnelles, Forsee Power affiche un EBITDA ajusté en nette amélioration (+38%).

Rapporté au chiffre d'affaires, le groupe affiche un niveau de marge d'EBITDA ajusté de -5% contre -12% sur la même période un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2023 s'est élevé à 12,3 millions d'euros : s'il reste stable en valeur absolue par rapport à la première moitié de 2022, il n'est plus que de 16% du chiffre d'affaires.

En outre, Forsee Power confirme l'ensemble de ses objectifs financiers à court et moyen termes.

Pour 2023, le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions d'euros et une nette amélioration de l'EBITDA ajusté

Pour 2024, son chiffre d'affaires devrait être supérieur à 235 millions d'euros.

Pour 2028, son chiffre d'affaires devrait être supérieur à 850 millions d'euros et un taux de marge d'EBITDA ajusté de 15%.

