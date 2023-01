Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee: choisi pour fournir la batterie de tracteurs Iseki information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce qu'Iseki -leader japonais des machines agricoles - a choisi d'équiper son premier modèle de tracteur tondeuse électrique avec les systèmes de batterie de Forsee Power.



Les véhicules intègreront ainsi 'ZEN 8 SLIM', soit la batterie 'polyvalente et ultra-mince' développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché off-highway.



Iseki bénéficie d'une forte part de marché en Europe pour les tondeuses autoportées dédiées aux utilisateurs professionnels, précise Forsee.





