Forsee: choisi par Toyota en vue des JO de Paris 2024

(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé jeudi que ses systèmes de batterie avaient été choisis afin d'équiper les véhicules à zéro émission de Toyota qui transféreront les athlètes lors des Jeux Olympiques de Paris.



L'entreprise indique que les navettes électriques 'Accessible People Mover' (APM) du constructeur japonais intégreront 'Zen 8 Slim', la batterie polyvalente et ultra-plate développée par ses ingénieurs pour le marché du 'off-highway' (hors trafic routier).



L'APM avait été spécialement conçu par Toyota pour offrir une solution de mobilité aux athlètes et aux officiels lors des J.O. de Tokyo en 2020.



Le groupe a prévu de produire 250 véhicules en vue des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris l'été prochain.



Cette navette électrique - qui peut embarquer six personnes chauffeur compris - permet le transport de personnes en fauteuil roulant. Elle est également disponible dans une version de secours, développée pour apporter une assistance médicale, permettant le transport d'une civière et du personnel médical.



Le système mis au point par Forsee doit lui permettre de fonctionner avec une autonomie de 100 km.





