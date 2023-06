Forsee: 3ev adopte la batterie GO10 pour ses 3 roues information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 17:57

(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce que 3ev - constructeur indien de véhicules électriques 3 roues (Catégorie L5) - utilisera comme équipement standard FORSEE GO 10, une batterie LFP très modulaire de 10,54 kWh développée par Forsee Power pour être conforme aux normes les plus strictes.



Basé à Bangalore, 3ev produit des véhicules électriques de catégorie L5 haute performance pour les services de fret et de passagers et convertit des 3 roues thermiques en véhicules électriques sous sa gamme e30.



Forsee précise que sa batterie FORSEE GO 10 a obtenu la nouvelle certification AIS 156 en Inde, pour servir le plus grand marché de véhicules électriques légers au monde



Le GO 10 de Forsee Power est une batterie LFP à haute densité d'énergie et longue durée de vie de plus de 4 000 cycles.

Le système dimensionné pour propulser les trois-roues de 3ev permettra une autonomie de 120 km.