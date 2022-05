Formule 1 : VMware devient un partenaire officiel de McLaren Racing

(AOF) - VMware devient un partenaire officiel de McLaren Racing. Grâce aux solutions multicloud de VMware, l’équipe de Formule 1 McLaren gagnera en rapidité et contrôle dans la gestion de ses applications et données.

" Ce partenariat entre Mc Laren Racing et VMware offre un avantage concurrentiel pour accélérer les performances de l'équipe de Formule 1 en aidant à gérer, connecter, protéger et fournir librement et de manière flexible les applications et les charges de travail basées sur le cloud , explique la société technologique américaine.

