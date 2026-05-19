Formentera : des acheteurs asiatiques cherchent davantage de gaz australien face à la pénurie d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 6) par Helen Clark

La société d'investissement privée américaine Formentera Partners, spécialisée dans le secteur de l'énergie, a déclaré mardi que de nombreux acheteurs asiatiques de pétrole et de gaz, dont le Japon, pourraient chercher à acheter davantage de gaz à l'Australie alors qu'ils font face à une pénurie mondiale d'approvisionnement causée par le conflit au Moyen-Orient.

« C'est la première fois qu'une pénurie touche l'Asie, et cela me laisse penser qu'à long terme, c'est une bonne nouvelle pour l'Australie », a déclaré le directeur général Bryan Sheffield lors de la conférence des producteurs d'énergie australiens à Adélaïde.

La société américaine détient des participations dans le bassin de gaz de schiste onshore de Beetaloo, dans le Territoire du Nord, dont la société japonaise Inpex 1606.T a récemment acquis une part . Inpex exploite également le projet de gaz naturel liquéfié Ichthys à Darwin.

« Le Japon envisage soudainement d’acheter davantage de gaz à l’Australie, ce qui va entraîner un développement accru », a-t-il déclaré.

Inpex s’est associé à Formentera dans cette zone pionnière en mars, marquant ainsi son entrée sur le marché australien. M. Sheffield a estimé la valeur de l’accord entre 200 et 600 millions de dollars, « mais nous savons tous les deux que le gaz est là ».

Vendredi, Inpex a également annoncé qu’elle rachèterait la participation de PetroChina 601857.SS 10,67 % dans les gisements de gaz de Browse exploités par Woodside Energy WDS.AX au large des côtes australiennes.