Foriva en hausse, soutenu par deux notes d'analyste

(AOF) - Forvia (+0,86% à 23,54 euros ) est en hausse après le relèvement de l’objectif de cours de Berenberg, de 25 à 28 euros, qui reste à l'Achat. L’équipementier automobile bénéficie d’anticipations positives pour ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre qui seront présentés le 27 juillet. Selon le broker le titre « combine des fondamentaux attrayants à long terme avec un profil de marge et de trésorerie relativement défensif à court terme » et conserve un potentiel de hausse malgré une performance déjà forte depuis le début de l’année.

" Nous voyons un certain potentiel de hausse relativement aux objectifs de ventes et de flux de trésorerie nets pour 2023 - peut-être avec des améliorations plutôt en fin d'année que pour la publication des résultats du premier semestre " annonce Berenberg. Cette amélioration serait aidée " notamment par la saisonnalité des prix et des marges, ainsi que par une option sur de meilleurs volumes, en particulier en Chine ".

Forvia bénéficie aussi d'une note favorable de Citi, qui a placé le titre sous "surveillance " dans la perspective d'un possible catalyseur positif. Le broker anticipe également de bons résultats pour l'équipementier automobile au premier semestre. Il cible un Ebit de 740 millions d'euros contre un consensus de 675 millions d'euros. Dans ce contexte, la banque américaine anticipe une révision à la hausse du consensus.

- Septième fournisseur mondial de technologies automobiles, né en 2022 ;

- Ventes de 25,5 Mds€, réparties en 6 activités : les sièges pour 32 %, , les systèmes d’intérieur pour 22 %, la mobilité propre pour 19 %, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie) pour 14 %, l’éclairage pour 12 %, et les solutions de cycle de vie des véhicules pour 3 % ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 44 % en Europe, à 28 % dans les Amérique et à 27 % en Asie ;

- Modèle d’affaires de positionnement sur les marchés porteurs : complémentarité du portefeuille d’activités dans l’électronique, consolidation de la place de n° 1 mondial via la durabilité dans les intérieurs et les systèmes de sièges, innovation et standardisation dans l’éclairage et accélération de l’électrification dans la mobilité verte ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 9 % et, pour 12 %, les actionnaires stratégiques -Elior (5,05 %), Peugeot 1810 (3,02 %), BPI France (2,16 %) et Dongfeng (1,97 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 12 administrateurs, Patrick Koller étant directeur général ;

- Renforcement du bilan après l’acquisition à 86,5 % de HELLA, avec un effet de levier ramené à 2,6, un autofinancement libre de 471M€ et des liquidités de 6,2 Mds€.

- Plan stratégique Power25 :

- visant environ 30 Mds de revenus, une marge opérationnelle supérieure à 7%, un flux de trésorerie net à 4% du chiffre d'affaires et un levier de dette inférieur à 1,5,

- via les réductions de coûts, de 150 M€ en 2023 et 300 M€ en 2025 ;

- Stratégie d’innovation : 77 centres de R&D (3,8 % des revenus) et portefeuille de + 14 000 brevets :

- écosystème dédié soutenu par les partenariats académiques et technologiques,

- partenariats industriels pour la neutralité carbone du groupe (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), l’intelligence artificielle (Accenture), le cloud (Microsoft), l’analyse des données (Palantir) et la cybersécurité (GuardKnox),

- digitalisation transversale : intégration dans les process, exploitation des datas, co-innovations et cybersécurité ;

- Stratégie environnementale « inspired to care », validée par le SBTi et visant à la neutralité carbone des scopes 1 et 2 en 2025 et la neutralité totale en 2045 :

- via l’éco-conception, l’énergie renouvelable et les investissements, pour 1OO M€, dans les technologies durables de 2021 à 2025,

- division matériaux durables Materi’act visant 2 M€ de revenus en 2025 et soutenue par des partenariats : Veolia (30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés en 2025), GravitHy (production d'acier décarboné à Fos-sur-Mer), SSAB (structures de sièges à très faible empreinte CO2)…,

- solutions hydrogène -systèmes de piles, camions et stockages- proposées en partenariat, tel le projet IPCEI Hy2Use avec Symbio,

- émissions obligataires « vertes », publiques et privées ;

- Intégration réussie de HELLA : 300 M€ de synergies de coûts, 400M€ de synergies commerciales et prises de commandes conjointes de 1,8 Md€ ;

- Prises de commandes supérieures à 31 Mds€, avec une marge de + 7 % dans les activités stratégiques et rentables : électronique, véhicules électriques, Chine et véhicules premium ou SUV.

- Impact de l’inflation compensé par la répercussion sur les prix de ventes, les politiques contractuelles avec fournisseurs et clients, les économies d’énergie ;

- Réalisation de l’objectif de 3,5 Mds€ de chiffre d’affaires dans les solutions hydrogène ;

- Après une hausse de 17 % des ventes, objectifs 2023 : revenus de 25,2 à 26,2 Mds€, marge opérationnelle de 5 % à 6 % du chiffre d'affaires et levier de dette ramené entre 2 et 2,4, via le programme de cessions de 1 Md€ ;

- Suspension du versement du dividende au titre de 2022.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.