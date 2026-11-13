FOREX-Le dollar s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis deux mois

Vendredi, le dollar était en passe d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis deux mois, se maintenant près de son plus haut niveau depuis 19 mois, alors que les paris croissants sur une hausse plus importante des taux de la Réserve fédérale faisaient grimper les rendements des bons du Trésor américain, tandis que le yen oscillait autour de 160 pour un dollar, gardant les traders en alerte face à une éventuelle intervention de Tokyo.

Les déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale et les chiffres de l’inflation américaine supérieurs aux attentes publiés cette semaine ont conduit les traders à évaluer la probabilité d’une hausse des taux de la Fed plus importante que d’habitude le mois prochain.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont progressé d’environ 32 points de base depuis le début de la semaine pour s’établir à environ 4 , 84 % , en passe d’enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis avril 2025.

L'euro EUR=EBS reculait de 0,23 % à 1,103 dollar, après avoir atteint son plus bas niveau face au dollar depuis avril 2025. Il s'apprêtait à enregistrer sa quatrième semaine consécutive de baisse.

Le dollar s'est apprécié de 0,28 % à 0,837 face au franc suisse CHF= et s'apprêtait à mettre fin à deux semaines consécutives de baisse.

“Le dollar reste ferme, soutenu par un rapport sur l’emploi solide et une accélération de l’IPC”, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex . “ Nous avons eu droit cette semaine à une série de commentaires bellicistes de la part de responsables de la Fed, notamment de (John) Williams, président de la Fed de New York , et de (Christopher) Waller, gouverneur de la Fed .”

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent sur une probabilité d’environ 92 % d’une hausse de 25 points de base le mois prochain.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,1 % à 103,34, se maintenant à son plus haut niveau depuis avril 2025 et en passe d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis septembre. Ce serait sa troisième semaine consécutive de hausse.

ZOOM SUR LE YEN

Le yen JPY= est resté stable à 159, 84 pour un dollar, proche de son plus bas niveau depuis début septembre, ce qui alimente les craintes d’une éventuelle intervention. La devise s’est dépréciée d’environ 1 % cette semaine et est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement réagirait de manière appropriée à la volatilité des devises.

Le dollar australien AUD= a reculé de 0,46 % à 0,678 $. L’Aussie est la devise du G10 la moins performante face au dollar depuis le début du mois. L’Australie est le seul pays du G10 pour lequel les marchés anticipent une baisse des taux l’année prochaine. AUD/

Le kiwi néo-zélandais NZD= s'est affaibli de 0,29 % face au billet vert, à 0,553 $, et s'apprêtait à enregistrer sa troisième semaine consécutive de baisse.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 4,73 % à 68.126,21 $. L'Ethereum ETH= a reculé de 5,02 % à 1.914,61 $.