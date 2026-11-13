FOREX-Le dollar s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis deux mois ; la faiblesse du yen retient l'attention à Tokyo

Vendredi, le dollar s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis 19 mois et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire en deux mois, alors que les anticipations d'une hausse plus importante des taux d'intérêt ont fait grimper les rendements américains et que le yen oscillait autour de la barre des 160, ce qui a incité Tokyo à avertir qu'il réagirait en cas de fluctuations excessives.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté après que les propos du président Donald Trump, selon lesquels les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran, ont attisé les craintes concernant l’approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient, faisant grimper les cours du brut et, par conséquent, les anticipations d’inflation.

Cette évolution, conjuguée aux déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale et aux chiffres de l’inflation américaine supérieurs aux prévisions publiés cette semaine, a conduit les opérateurs à évaluer la probabilité d’une hausse des taux de la Fed plus importante que d’habitude le mois prochain.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont progressé d’environ 34 points de base depuis le début de la semaine pour s’établir à environ 4,86 %, en passe d’enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis septembre 2024.

Les données sur les prix à la production américains du mois d’octobre, attendues vendredi en fin de journée, devraient continuer à «soutenir fortement» le dollar jusqu’à la semaine prochaine, a indiqué ING dans une note.

Toutefois, le principal risque pesant sur la vigueur du dollar réside dans un accord de paix au Moyen-Orient, a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex, car cela affaiblirait le soutien dont il bénéficie grâce aux prix élevés de l’énergie et à son statut de valeur refuge.

« À défaut d’un tel accord, nous pensons que le dollar devrait au moins se maintenir aux niveaux actuels, voire s’apprécier légèrement à l’avenir », a déclaré M. Rees.

L'euro EUR=EBS est resté inchangé à 1,1053 dollar, après avoir atteint son plus bas niveau face au dollar depuis avril 2025. Sur la semaine, il recule de 0,8 %, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin septembre.

Selon M. Rees, de Monex, l’euro devrait se maintenir entre 1,10 et 1,12 dollar au cours des deux prochains mois, mais un hiver rigoureux en Europe pourrait le faire passer sous la barre des 1,10 dollar.

Les responsables de la Fed ont averti cette semaine que l’inflation américaine restait obstinément élevée, certains se montrant ouverts à une hausse des taux de 50 points de base si les pressions sur les prix ne venaient pas à s’atténuer. Les traders anticipent une probabilité d’environ 12 % d’une telle hausse le mois prochain, contre 0 % la semaine dernière, selon l’outil CME FedWatch.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, s’établissait à 103,21, proche de son plus haut niveau depuis avril 2025. Sur la semaine, le dollar devrait enregistrer une hausse de 0,9 %, sa plus forte progression depuis septembre.

L'INTERVENTION SUR LE YEN AU CENTRE DE L'ATTENTION

Le yen JPY= est resté stable à 159,99 pour un dollar, soit près de son plus bas niveau depuis début septembre, ce qui alimente les craintes d’une éventuelle intervention. La devise s’est dépréciée d’environ 1 % cette semaine et s’apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement réagirait de manière appropriée à la volatilité des devises.

Le Japon a dépensé 15 400 milliards de yens (soit 96,5 milliards de dollars) pour soutenir la devise après qu’elle eut chuté fin juillet à 163,99 pour un dollar, son plus bas niveau depuis quatre décennies.

« Les marchés resteront prudents autour de ce niveau », a déclaré M. Rees, de Monex, ajoutant qu’il s’attendait à ce que le seuil déclenchant une intervention se situe légèrement au-dessus de 160.

Le dollar australien AUD= , qui a chuté d’environ 3,4 % depuis le début du mois pour s’établir à 0,6789 dollar, est la devise du G10 la moins performante face au billet vert. L’Australie est le seul pays du G10 pour lequel les marchés anticipent une baisse des taux l’année prochaine. AUD/

Le dollar reculait de 0,3 % face au franc suisse CHF= à 0,838, oscillant près de son plus haut niveau depuis un mois.

Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a réduit ses pertes antérieures et s'établissait en fin de séance en baisse de 3 %, à 69 361 dollars, mais restait sous le seuil clé des 70 000 dollars et à son plus bas niveau depuis août. L'ether ETH= a également reculé de 2,7 %, à 1 962,02 dollars.