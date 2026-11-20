FOREX-Le dollar s'affaiblit alors que la reprise alimentée par la Fed marque le pas ; la baisse des rendements américains soutient le yen

Le dollar américain s'est affaibli sur l'ensemble des paires vendredi, alors que la remontée observée depuis plusieurs semaines, alimentée par les anticipations d'une politique restrictive de la Réserve fédérale, s'essoufflait. Toutefois, la réticence croissante à s'exposer aux devises plus risquées a limité les pertes du dollar.

L'indice du dollar a reculé de 0,1 % à 103,86, juste en dessous du niveau de 103,9 atteint lors de la séance précédente, son plus haut depuis avril 2025. L'indice était en passe de mettre fin à une série de huit séances consécutives de hausse et affiche une progression de 1,9 % depuis le début du mois.

La remontée du dollar s’est accélérée le 10 novembre, lorsque des données sur l’inflation américaine plus élevées que prévu ont renforcé les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire par la Fed et que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu’une hausse de 50 points de base en décembre devrait être envisagée.

« Je pense que la dynamique du dollar s'est essoufflée… mais il est encore un peu trop tôt pour déterminer le sommet qu'il atteindra », a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Capital Markets.

ANT.O Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé vendredi, alors qu’une multitude de préoccupations liées à l’IA pesaient sur les marchés boursiers mondiaux et que l’entrée en bourse record d’Anthropic jeudi n’a guère contribué à redonner confiance aux investisseurs. Vendredi, ces derniers se sont tournés vers des valeurs refuges. La baisse des rendements des bons du Trésor a également renforcé l’attrait relatif du franc suisse. Le dollar a reculé de 0,5 % face au franc.

« Lorsque les taux américains baissent, les devises à faible rendement semblent plus attractives », a déclaré M. Chandler.

Les stratèges estiment toutefois que le dollar continuera de bénéficier d’un certain soutien grâce aux perspectives d’une Fed restrictive.

Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, a déclaré que, même si les arguments en faveur d’une nouvelle correction brutale des actions sont faibles, « rien ne justifie que la Fed abandonne son discours restrictif de sitôt ».

Il a évoqué la publication, la semaine prochaine, de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), un indicateur clé de l’inflation pour la Fed, qui, selon lui, devrait confirmer la nécessité pour la banque centrale américaine d’agir.

Vendredi, Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale , s’est prononcée en faveur de nouvelles hausses des taux d’intérêt, affirmant que le taux directeur actuel de la banque centrale américaine n’était pas suffisamment élevé pour faire face à des niveaux d’inflation qu’elle considère comme «très préoccupants».

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que les taux d’intérêt étaient trop élevés parce que la Réserve fédérale est « politique ».

LE YEN SE RENFORCE SUR FOND D'INFORMATIONS SUR L'INFLATION

Face au yen JPY= , le dollar a reculé de 0,6 % à 158,78, restant toutefois proche des niveaux auxquels les autorités japonaises étaient intervenues en juillet pour soutenir la devise en perte de vitesse.

« Le yen a bondi aujourd’hui, soutenu par la baisse des taux américains et la solidité de l’IPC japonais d’octobre », a déclaré M. Chandler.

L’inflation sous-jacente annuelle du Japon s’est accélérée pour atteindre 2,2 % en octobre, restant au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale pour le deuxième mois consécutif et laissant entrevoir un renforcement des pressions sur les prix qui plaident en faveur d’une hausse des taux à court terme par la Banque du Japon.

Les analystes de Capital Economics estiment que la récente faiblesse du yen ne devrait pas durer. Les anticipations d’inflation à long terme se situant désormais autour de l’objectif, toute nouvelle hausse des rendements serait principalement en termes réels, ce qui, combiné à leur prévision d’une baisse des rendements américains, devrait s’avérer favorable au yen, ont-ils déclaré.

La livre sterling est restée pratiquement inchangée sur la journée, mais a oscillé près de son plus bas niveau depuis un an face au dollar, à 1,3091 $.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, est passé vendredi sous la barre des 60 000 dollars pour la première fois depuis juillet, les inquiétudes liées à ses valorisations élevées pesant sur le secteur de l’IA et d’autres actifs à risque. Le bitcoin a finalement clôturé en baisse de 6 %, à 57 939 dollars.