FOREX-Le dollar recule après sept séances de hausse consécutives ; les taux d'intérêt et les actions sont au centre de l'attention

L'indice du dollar américain a légèrement reculé jeudi après une série de sept séances consécutives de hausse, mais il est resté soutenu par les propos bellicistes d'un responsable de la Réserve fédérale, qui ont renforcé les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a appelé à une réponse plus agressive face à l’inflation , tandis que le compte-rendu de la réunion de la banque centrale des 27 et 28 octobre a révélé que les décideurs politiques s’inquiétaient de plus en plus de la nécessité d’un resserrement supplémentaire .

La remontée du dollar a commencé le 10 novembre lorsque des données sur l’inflation américaine plus élevées que prévu ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed le mois prochain.

L'indice du dollar a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis le 2 avril 2025, date à laquelle le président américain Donald Trump avait dévoilé un vaste programme de droits de douane, déclenchant une vague de ventes d'actifs américains.

Il a finalement clôturé en baisse de 0,05 % à 103,73 =USD , après avoir atteint 103,97.

Les analystes de Barclays ont déclaré que les mesures de relance budgétaire et les dépenses d’investissement importantes liées à l’intelligence artificielle témoignaient de la résilience de l’économie américaine, d’un écart de production plus important et de taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps, autant de facteurs favorables à la vigueur du dollar.

Le dollar s'est apprécié malgré une vague de ventes sur les valeurs technologiques.

« Premièrement, le marché a également réévalué une Fed plus restrictive, compte tenu des récents commentaires qui ont creusé l'écart entre les taux d'intérêt, mais le dollar semble réagir de manière excessive à cette évolution », a déclaré George Saravelos, responsable mondial de la stratégie de change chez Deutsche Bank, pour expliquer la récente hausse.

« Deuxièmement, et c’est plus intrigant encore, les investisseurs étrangers se sont montrés très actifs dans l’achat d’actions américaines, alors même que le marché boursier s’effondrait », a-t-il ajouté.

Un indicateur de la Deutsche Bank, qui suit plus de 100 fonds négociés en bourse (ETF) domiciliés à l’étranger, a révélé d’importants achats de titres américains par des investisseurs étrangers à la baisse au cours des deux dernières semaines, ce qui constitue la plus forte vague d’achats enregistrée depuis le début de l’année.

Une telle évolution renforce l’idée selon laquelle le dollar a été soutenu par les flux d’investisseurs vers les actions américaines.

Le titre de Nvidia NVDA.O a chuté cette nuit, alors même que le leader du secteur des puces électroniques avait dépassé les prévisions de chiffre d’affaires et de résultats, dans un contexte d’incertitude provoqué par le départ soudain du cofondateur Jensen Huang de son poste de directeur général la semaine dernière, après qu’il eut admis avoir eu des relations extraconjugales.

LES FLUX VERS LES VALEURS RÉFUGES STIMULENT LE YEN

Le dollar a progressé de 0,25 % à 159,75 yens JPY=EBS , mettant fin à une série de quatre jours de baisse.

Selon les analystes, une nouvelle vague de ventes d’actifs liés à l’IA pourrait soutenir le yen grâce à des achats de valeurs refuges et à des flux de rapatriement, l’impact étant susceptible d’être plus marqué face aux autres devises que face au dollar.

Selon les estimations de Barclays, une baisse de 10 % de l'indice S&P 500 par rapport à son plus haut niveau pourrait pousser la parité dollar/yen vers 155, tandis qu'une baisse de 20 % pourrait la faire chuter vers 152.

L’euro a progressé de 0,34 % face à la devise japonaise, l’ EURJPY=EBS , s’établissant à 175,43, après avoir reculé d’environ 1,5 % depuis la fin de la semaine dernière.

Le dollar australien AUD=D3 a chuté jusqu’à 0,6662 dollar américain pour la première fois depuis janvier. L’emploi en Australie a reculé pour le deuxième mois consécutif en octobre et le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans, renforçant l’idée que les taux d’intérêt ont probablement atteint leur pic.

À la suite de ces données, l’économiste d’UBS George Tharenou a avancé sa prévision concernant la première baisse des taux de la Banque centrale australienne (RBA) de novembre à août de l’année prochaine, et a étendu le cycle d’assouplissement à trois baisses au lieu de deux, invoquant une inflation élevée et une détérioration des marchés du travail et de l’immobilier.