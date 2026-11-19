FOREX-Le dollar recule alors que les investisseurs marquent une pause à l'occasion de l'entrée en bourse d'Anthropic

L'indice du dollar a légèrement reculé jeudi, mettant fin à une série de sept séances consécutives de hausse, les investisseurs marquant une pause avant l'entrée en bourse d'Anthropic , considérée comme un test décisif de l'appétit pour les actifs plus risqués et du sentiment général du marché.

La remontée du dollar avait débuté le 10 novembre lorsque des données sur l’inflation américaine plus élevées que prévu avaient renforcé les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a appelé à une réponse plus agressive face à l’inflation , tandis que le compte-rendu de la réunion de la banque centrale des 27 et 28 octobre a révélé que les décideurs politiques s’inquiétaient de plus en plus de la nécessité d’un resserrement supplémentaire .

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de plus de 2 % jeudi après qu’Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette annoncée, renforçant ainsi les anticipations d’un démarrage en force et redynamisant le sentiment autour des valeurs liées à l’IA.

L’indice du dollar a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis le 2 avril 2025, date à laquelle le président américain Donald Trump avait dévoilé un vaste programme de droits de douane, déclenchant une vague de ventes d’actifs américains.

Il a finalement clôturé en baisse de 0,05 % à 103,77 =USD , après avoir atteint 103,97. L’euro s’est apprécié de 0,12 % à 1,0989 dollar. EUR=EBS

Les analystes de Barclays ont déclaré que les mesures de relance budgétaire et les importantes dépenses d’investissement liées à l’intelligence artificielle laissaient entrevoir une économie américaine résiliente, un écart de production plus important et des taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps, autant de facteurs favorables à la vigueur du dollar.

Le dollar s'est apprécié malgré une vague de ventes sur les valeurs technologiques.

«Premièrement, le marché a également réévalué une Fed plus restrictive, compte tenu des récents commentaires qui ont creusé l’écart entre les taux d’intérêt, mais le dollar semble réagir de manière excessive à cette évolution», a déclaré George Saravelos, responsable mondial de la stratégie de change chez Deutsche Bank, pour expliquer la récente hausse.

« Deuxièmement, et c’est plus intrigant encore, les investisseurs étrangers se sont montrés très actifs dans l’achat d’actions américaines, alors même que le marché boursier s’effondrait », a-t-il ajouté.

Un indicateur de la Deutsche Bank, qui suit plus de 100 fonds négociés en bourse (ETF) domiciliés à l’étranger, a révélé d’importants achats de titres américains par des investisseurs étrangers à la baisse au cours des deux dernières semaines, ce qui constitue la plus forte vague d’achats enregistrée depuis le début de l’année.

Une telle évolution renforce l’idée selon laquelle le dollar a été soutenu par les flux d’investisseurs vers les actions américaines.

LE YEN RECULE À MESURE QUE LES FLUX VERS LES VALEURS REFUGE S'ESTOMPENT

Le dollar a progressé de 0,35 % à 159,90 yens JPY=EBS , mettant fin à une série de quatre jours de baisse.

Selon les analystes, une nouvelle vague de ventes d’actifs liés à l’IA pourrait soutenir le yen grâce à des achats de valeurs refuges et à des flux de rapatriement, l’impact étant susceptible d’être plus marqué face aux autres devises que face au dollar.

Selon les estimations de Barclays, une baisse de 10 % de l’indice S&P 500 par rapport à son plus haut niveau pourrait pousser la paire dollar/yen vers 155, tandis qu’une baisse de 20 % pourrait la faire reculer vers 152.

L’euro a progressé de 0,50 % face à la devise japonaise EURJPY=EBS , s’établissant à 175,73, après avoir reculé d’environ 1,5 % depuis la fin de la semaine dernière.

Le dollar australien AUD=D3 a chuté d’environ 1 % à 0,67 dollar américain après avoir atteint un nouveau plus bas depuis 11 mois. L’emploi en Australie a reculé pour le deuxième mois consécutif en octobre et le taux de chômage a grimpé à son plus haut niveau depuis cinq ans, renforçant l’idée que les taux d’intérêt ont probablement atteint leur pic.

« La réévaluation nettement restrictive des anticipations de hausse des taux de la Fed contribue à la faiblesse des prix des matières premières et des devises qui y sont liées », a déclaré Lee Hardman, analyste senior en devises chez MUFG.

UBS a avancé à août de l’année prochaine, au lieu de novembre, sa prévision concernant la première baisse de taux de la Banque de réserve d’Australie, et a étendu le cycle d’assouplissement à trois baisses au lieu de deux, invoquant une inflation élevée et une détérioration des marchés du travail et de l’immobilier.