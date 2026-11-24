Le dollar a reculé mardi, effaçant une grande partie de ses gains de lundi, alors que la forte remontée des valeurs liées à l’IA, déclenchée par la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, s’est essoufflée, et que les traders se sont demandé si le billet vert n’était pas monté trop haut, trop vite.

La devise américaine a été soutenue par les paris selon lesquels la Réserve fédérale continuera à relever ses taux d’intérêt, la croissance restant forte et l’inflation s’obstinant à rester au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la Fed.

Pourtant, « l’écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro, le Royaume-Uni et le Japon s’est encore réduit en novembre », ce qui pourrait peser sur le dollar, a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie de marché chez Brown Brothers Harriman.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 98 % d’une hausse des taux de la Fed en décembre, et de 66 % pour une nouvelle hausse en janvier, selon l’outil FedWatch du CME Group.

La réintégration de Huang lundi a apporté un certain soulagement aux marchés boursiers, mais certains analystes s’interrogent sur la durée de c .

Les récentes fluctuations boursières ont soulevé des questions quant à l’ampleur du resserrement monétaire que la Fed peut mettre en œuvre sans nuire à l’économie. La tendance liée à l’IA a fait grimper le dollar en attirant des capitaux vers les États-Unis et en renforçant les anticipations de croissance. Le dollar a également tendance à servir de valeur refuge lorsque les actions baissent.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,52 % à 103,76, tandis que l’euro EUR= s’est apprécié de 0,72 % à 1,0978 dollar.

La monnaie unique a également été soutenue par des données indiquant que le moral des entreprises allemandes s'était amélioré pour le septième mois consécutif en novembre.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,11 % face au billet vert, à 159,15 pour un dollar. La livre sterling GBP= s'est raffermie de 0,59 %, à 1,3106 $.

Le dollar australien AUD= s’est raffermi de 0,35 % à 0,6649 dollar, mais est resté proche de ses plus bas niveaux depuis 11 mois. Au cours du dernier mois, il a été la devise majeure la moins performante face au dollar, avec une baisse de plus de 5 %, les traders anticipant la perspective de baisses de taux.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué que les positions courtes sur le dollar australien s’étaient « considérablement accumulées », les positions baissières atteignant « des niveaux extrêmes dans certains cas » selon leurs indicateurs.

Les données hebdomadaires de l’autorité de régulation des marchés américains montrent que les spéculateurs détiennent leur plus importante position baissière jamais enregistrée sur le dollar australien, d’une valeur d’environ 12,25 milliards de dollars, selon les calculs de LSEG. AUDNETUSD=

« Si l’on examine d’abord les options, les options de vente (puts) sur l’AUD sont plus nombreuses que les options d’achat (calls) depuis plusieurs mois déjà. Au début de ce processus, il semblait raisonnable de supposer qu’il s’agissait simplement d’une couverture macroéconomique, plutôt que d’un véritable positionnement directionnel. Mais les flux se sont probablement orientés vers cette dernière option ces derniers temps », a déclaré JPMorgan.

Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= a reculé de 1,69 % à 60 255 dollars.