FOREX-Le dollar progresse lentement à l'approche des données de la BCE et de l'inflation américaine ; le baril de pétrole à 100 dollars inquiète les investisseurs

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* L'euro frôle son plus haut niveau depuis deux semaines à la veille de la décision de la BCE

* Les opérateurs estiment à environ 60 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed ce mois-ci

* Le yen a progressé de plus de 6 % depuis l’intervention de fin juillet et se rapproche de son plus haut niveau depuis sept mois

(Mise à jour des cours)

par Amanda Cooper

Le dollar a légèrement progressé jeudi, récupérant une partie des pertes enregistrées cette semaine sous l’effet de la hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires mondiaux, tandis que l’euro s’est maintenu près de son plus haut niveau depuis deux semaines dans l’attente d’une hausse des taux attendue de la Banque centrale européenne.

Les contrats à terme sur le pétrole LCOc1 ont progressé jusqu’à 1,5 % pour atteindre 102,72 dollars le baril, les flux énergétiques en provenance du Golfe ayant fortement ralenti à la suite de la plus grande vague d’attaques contre le transport maritime perpétrées par l’Iran et les États-Unis depuis le début de leur guerre .

Alimentant les craintes inflationnistes à l’approche de l’hiver européen, les prix des carburants raffinés, tels que le fioul domestique et le gaz naturel TFMBMc1 , ont également bondi. La BCE devrait réagir en relevant les taux de la zone euro pour la deuxième fois depuis le début de la guerre fin février.

Ces nouvelles inquiétudes liées à l’inflation ont repoussé les rendements obligataires mondiaux vers des sommets atteints depuis plusieurs décennies, voire vers des niveaux records sur certains marchés, mais n’ont guère suscité de demande de valeur refuge pour le dollar.

L’euro EUR= , qui avait atteint mercredi son plus haut niveau en deux semaines à 1,1654 dollar, s’établissait en fin de séance à 1,1624 dollar, en baisse de 0,1 % sur la journée.

Compte tenu de la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations d’énergie, la monnaie unique est généralement très sensible aux fluctuations du prix du pétrole. Cette corrélation s’est affaiblie à mesure que la guerre s’éternisait, limitant ainsi le soutien dont bénéficie le dollar.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à ses principales devises homologues, a progressé de 0,13 %. Il restait toutefois en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de 0,26 %, principalement en raison de la vigueur du yen et de la résilience de l'euro.

"Il existe une dynamique selon laquelle, en fin de compte, le dollar fait office de valeur refuge. On aurait pu s’attendre à ce qu’il s’apprécie davantage, mais cela n’a pas été le cas", a déclaré Richard Franulovich, responsable de la stratégie de change chez Westpac Institutional Bank.

Il a ajouté que les marchés devenaient moins sensibles aux chocs pétroliers à mesure que la guerre s’éternisait, tandis que les opérations spéculatives sur la dépréciation monétaire, le resserrement monétaire des banques centrales mondiales et une attitude plus interventionniste du Trésor américain pesaient tous sur le dollar en arrière-plan.

Le Trésor est intervenu aux côtés de la Banque du Japon pour soutenir le yen fin juillet, en vendant des euros plutôt que des dollars. En début de semaine, le secrétaire au Trésor Scott Bessent s’est déclaré favorable à l’utilisation de la puissance financière de Washington comme outil de politique étrangère , tandis que le Trésor a annoncé une opération de rachat d’obligations de plus grande ampleur pour jeudi afin de freiner la hausse des rendements à long terme.

DÉCISIONS À VENIR DES BANQUES CENTRALES

Le yen JPY= s’est apprécié de plus de 6 % depuis l’intervention de fin juillet. Jeudi, il s’échangeait à 154 pour un dollar, le billet vert ayant progressé de 0,35 %, ce qui place la devise japonaise non loin de ses plus hauts niveaux depuis sept mois, dans la perspective d’une hausse des taux attendue de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Les données sur l’inflation aux États-Unis seront également déterminantes pour les perspectives du yen, notamment les indices des prix à la production USPPM=ECI attendus plus tard dans la journée de jeudi et ceux des prix à la consommation

USCPFY=ECI vendredi. Ces chiffres pourraient influencer la décision de la Réserve fédérale américaine de relever ou non ses taux d’intérêt lors de sa réunion des 15 et 16 septembre.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité d’environ 60 % d’une hausse des taux de la Fed ce mois-ci

0#USDIRPR , après la publication vendredi d’un rapport sur l’emploi non agricole plus solide que prévu.

"Si une inflation plus élevée peut justifier un resserrement de la politique monétaire, de nouvelles hausses des taux augmenteraient également les coûts d’emprunt de l’État à un moment où les déficits budgétaires et le poids du service de la dette font déjà l’objet d’une attention particulière", a déclaré Lloyd Chan, analyste senior en devises chez MUFG.

Une hausse des taux américains pourrait réduire l’avantage en termes de rendement généré par une hausse de la Banque du Japon et limiter les gains supplémentaires du yen.

"Nous estimons qu’il est prématuré de conclure que la fourchette de 155 à 165 pour le dollar/yen doive être revue à la baisse", ont indiqué les stratèges de JPMorgan dans une note.

Par ailleurs, l’ CNH=D3 du yuan chinois offshore s’échangeait autour de 6,707 pour un dollar, proche de son plus haut niveau depuis près de quatre ans, après la publication de données indiquant que l’inflation des prix à la production et à la consommation en Chine avait augmenté en raison de la hausse des coûts énergétiques.