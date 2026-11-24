Le dollar a reculé mardi par rapport à son plus haut niveau depuis près de deux ans après que la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia a relancé le rallye de l'IA et, par là même, renforcé la conviction que la croissance économique américaine pourrait nécessiter de nouvelles hausses des taux d’intérêt.

L'euro EUR= , qui avait débuté la journée à un niveau proche de son plus bas depuis avril 2025, s'est finalement apprécié de 0,5 % à 1,0956 dollar , récupérant ainsi l'intégralité de ses pertes de lundi, tandis que la livre sterling GBP= a progressé de 0,45 % à 1,3089 dollar, tout en restant proche de ses plus bas niveaux depuis un an .

Nvidia NVDA.O a réintégré Huang lundi au poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump , marquant ainsi un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine.

Cette décision a ravivé l’euphorie autour de l’IA et déclenché une forte remontée sur l’ensemble des actions . Nvidia a vu sa capitalisation boursière augmenter de près de 1 000 milliards de dollars du jour au lendemain , tandis que les actions des fabricants de semi-conducteurs, des centres de données, des fournisseurs de services cloud et des hyperscalers concurrents ont également bondi.

Le dollar a bénéficié à la fois de son statut de valeur refuge relative, notamment lors des fortes corrections des valeurs liées à l’IA, et de sa capacité à tirer parti de ce qu’on appelle “l’exceptionnalisme américain” — une croissance plus forte tirée par les dépenses liées à l’IA. Il s’est apprécié d’environ 2,3 % depuis le début du mois, ce qui le met en passe d’enregistrer sa meilleure performance mensuelle pour un mois de novembre depuis dix ans.

Le dollar a reculé de 0,4 % sur la journée, s’établissant à 104 face à un panier de devises =USD , juste en dessous du pic de lundi à 104,53, son plus haut niveau depuis mars 2025.

“D’une certaine manière, c’est une combinaison de la perception de l’économie américaine renforcée par l’engouement pour l’IA, du canal d’investissement via la reprise boursière, et de l’impact que cela a également sur la Fed et sur la suppression d’un obstacle au resserrement monétaire de la part de la Fed”, a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change G10 chez CIBC Capital Markets.

“Quelle que soit la manière dont on analyse la situation, toutes les pistes mènent finalement à un scénario de résilience du dollar.”

Les marchés monétaires indiquent que les opérateurs anticipent pleinement une hausse de 25 points de base de la Fed le mois prochain et estiment qu’il existe une faible probabilité d’une hausse de 50 points de base , contre zéro la veille, selon l’outil CME FedWatch.

La chute des marchés boursiers de la semaine dernière, entraînée par une forte vague de ventes de titres technologiques et de semi-conducteurs, avait incité les investisseurs à réduire leurs paris sur de nouvelles hausses de la Fed, en raison des incertitudes quant à la capacité de l’économie à supporter un resserrement supplémentaire.

“Nos économistes américains soulignent que le resserrement des conditions financières et la baisse des valorisations boursières pourraient limiter la volonté de la Fed de poursuivre son resserrement monétaire, même si le mouvement de lundi vient atténuer en partie cette pression”, a déclaré Preston Pagli, analyste des marchés chez Citi.

Le yen JPY= a légèrement reculé de 0,1 %, à 159,18 pour un dollar.

Le dollar australien AUD= , quant à lui, est resté proche de ses plus bas niveaux depuis 11 mois, s'échangeant autour de 0,6629 dollar. Au cours du dernier mois, il a été la devise majeure la moins performante face au dollar, avec une baisse de près de 6 %, les traders ayant commencé à anticiper la perspective de baisses de taux.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué que les positions courtes sur le dollar australien s’étaient “considérablement accumulées”, les positions baissières atteignant “des niveaux extrêmes dans certains cas” selon leurs indicateurs.

Les données hebdomadaires de l’autorité de régulation des marchés américains montrent que les spéculateurs détiennent leur plus importante position baissière jamais enregistrée sur le dollar australien, d’une valeur d’environ 12,25 milliards de dollars, selon les calculs de LSEG. AUDNETUSD=

“Si l’on examine d’abord les options, les options de vente (puts) sur l’AUD sont plus nombreuses que les options d’achat (calls) depuis plusieurs mois déjà. Au début de ce processus, il semblait raisonnable de supposer qu’il s’agissait simplement d’une couverture macroéconomique, plutôt que d’un véritable positionnement directionnel. Mais les flux se sont probablement orientés vers cette dernière option ces derniers temps”, a déclaré JPMorgan .