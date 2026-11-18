FOREX-Le dollar en hausse alors que Waller, partisan d'une politique monétaire restrictive, soutient une action énergique de la Fed

Le dollar s'est raffermi mercredi pour atteindre un nouveau plus haut depuis 19 mois, les commentaires restrictifs de Christopher Waller, gouverneur influent de la Réserve fédérale américaine, et les récentes données économiques ayant renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt le mois prochain.

Le refus du président de la Fed, Kevin Warsh, de fournir des indications prospectives a rendu les investisseurs davantage tributaires des données économiques et des déclarations d’autres décideurs politiques pour évaluer la prochaine décision de la Fed.

M. Waller a déclaré sur CNBC que si la banque centrale souhaite faire baisser l’inflation, elle doit prendre des “mesures plus agressives” , soit en procédant à une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit en utilisant le communiqué publié après la réunion pour orienter les anticipations du marché vers de nouvelles hausses.

Les chiffres de l’inflation publiés la semaine dernière, plus élevés que prévu, ont conduit les marchés à anticiper pleinement une hausse des taux de 25 points de base en décembre, tout en envisageant une faible probabilité d’une hausse de 50 points de base, selon l’outil FedWatch du CME Group. Les données publiées mardi ont montré que les ventes au détail américaines avaient légèrement augmenté en octobre, renforçant ainsi les anticipations d’une hausse des taux le mois prochain.

“La Réserve fédérale semble pour l’instant très déterminée à relever ses taux d’intérêt, voire à le faire de manière agressive”, a déclaré Juan Perez, directeur principal des opérations chez Monex USA à Washington.

“C’est cette conviction qui soutient actuellement le dollar américain”, a ajouté M. Perez.

Toutefois, les stratèges ont averti que le dollar pourrait avoir besoin de nouveaux catalyseurs pour poursuivre son renforcement.

“Pour que le dollar progresse de manière significative à partir de ce niveau, il faudra probablement que les marchés anticipent une trajectoire de taux plus agressive jusqu’en 2027”, a déclaré Dilin Wu, stratège de recherche chez Pepperstone.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,2 % pour atteindre 103,78, son plus haut niveau depuis avril 2025.

Les traders tablent sur une hausse du taux directeur de la Fed d’environ 75 points de base d’ici 12 mois, pour atteindre une fourchette comprise entre 4,50 % et 4,75 %, selon l’outil CME FedWatch. Les investisseurs scruteront également les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, ainsi que celles du gouverneur Michael Barr et du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, plus tard dans la journée, afin d’évaluer la prochaine décision de la banque centrale.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed du mois dernier, au cours de laquelle elle avait maintenu ses taux d’intérêt inchangés, doit également être publié plus tard dans la journée de mercredi.

LA FORCE DU DOLLAR PÈSE SUR LES AUTRES DEVISES

La remontée du dollar a poussé ses homologues à des plus bas depuis plusieurs mois.

L'euro EUR= reculait de 0,2 % à 1,09735 dollar et a brièvement atteint son plus bas niveau depuis avril 2025.

La livre sterling GBP= a perdu 0,3 %, atteignant son plus bas niveau depuis un mois à 1,3165 $, après la publication de données indiquant que l'inflation sous-jacente au Royaume-Uni était restée stable en octobre par rapport au mois précédent, ce qui a tempéré les anticipations d'une hausse imminente des taux par la Banque d'Angleterre.

Le yen est resté pratiquement inchangé sur la journée, à 159,29, après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a réitéré la nécessité de resserrer davantage la politique monétaire . La devise japonaise reste proche des niveaux auxquels les autorités japonaises sont intervenues en juillet pour soutenir la devise en perte de vitesse.

L’attention s’est également portée sur une réunion trilatérale prévue jeudi à Shenzhen entre le président américain Donald Trump, le Chinois Xi Jinping et le Russe Vladimir Poutine, qui pourrait donner lieu à des discussions sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, la guerre en Iran, ainsi que sur le commerce, l’intelligence artificielle et les armes nucléaires.

Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a perdu 1 % à 63 540 dollars, se rapprochant ainsi du plus bas niveau depuis quatre mois, à 62 026 dollars, atteint dimanche.