FOREX-Le dollar en hausse alors que le regain d'euphorie autour de l'IA alimente les anticipations de hausse des taux de la Fed

Le dollar s'est maintenu mardi près de son plus haut niveau depuis 20 mois, après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia a redonné un nouveau souffle à la reprise liée à l'IA et alimenté les anticipations selon lesquelles cette reprise donnerait à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour relever encore ses taux.

Face à la remontée du billet vert, l’euro EUR= s’est affaibli près de son plus bas niveau depuis plus de 18 mois, à 1,0911 $, après avoir reculé de 0,6 % pendant la nuit, tandis que la livre sterling GBP= peinait elle aussi à rebondir après avoir atteint son plus bas niveau depuis un an, s’échangeant en dernier lieu à 1,3043 $.

Le dollar a légèrement reculé à 104,28 face à un panier de devises =USD , mais est resté proche de son plus haut niveau de 104,53 atteint lors de la séance précédente.

Lundi, Nvidia NVDA.O a réintégré Huang au poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump , un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine.

Cette décision a ravivé l’euphorie autour de l’IA et déclenché une forte hausse sur l’ensemble des actions, Nvidia ayant vu sa capitalisation boursière augmenter d’environ 950 milliards de dollars du jour au lendemain.

« Il est vraiment difficile de dire ce que le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia signifie pour l’ensemble du boom des investissements dans l’IA, mais à en juger par les mouvements du marché boursier, les investisseurs semblent plutôt enthousiastes à l’idée de sa réintégration et les marchés adhèrent à nouveau à tout le discours sur l’IA », a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

« Pour l’instant, cela semble être un facteur positif pour le discours sur l’IA, qui a constitué un pilier essentiel de l’exceptionnalisme américain et a soutenu le dollar américain. »

Les traders ont désormais pleinement intégré dans leurs cours une hausse de 25 points de base de la Fed le mois prochain et estiment qu’il y a une faible probabilité d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base, contre zéro la veille, selon l’outil CME FedWatch.

La chute des marchés boursiers de la semaine dernière, entraînée par une forte vague de ventes de titres technologiques et de semi-conducteurs, avait incité les investisseurs à réduire leurs paris sur de nouvelles hausses de taux de la Fed, en raison des incertitudes quant à la capacité de l’économie à supporter un resserrement supplémentaire.

« Nos économistes américains soulignent que le resserrement des conditions financières et la baisse des valorisations boursières pourraient limiter la volonté de la Fed de poursuivre son resserrement, même si la décision de lundi est en train de renverser en partie cette pression », a déclaré Preston Pagli, analyste des marchés chez Citi.

Le yen JPY= s’est affaibli de 0,1 % à 159,18 pour un dollar lors de la séance asiatique, tandis que le dollar australien AUD= s’est maintenu près de son plus bas niveau depuis 11 mois, à 0,6631 dollar.

Le dollar néo-zélandais NZD= a également peiné à 0,5451 dollar, non loin de son plus bas niveau depuis 17 ans, atteint lundi à 0,5434 dollar.

Le dollar australien a subi une pression considérable ces derniers jours en raison d’une réévaluation des anticipations de taux nationaux, les marchés anticipant désormais pleinement une baisse des taux en août prochain et un assouplissement total de 50 points de base d’ici fin 2027. 0#AUDIRPR

Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué dans une note que les positions courtes sur le dollar australien face au billet vert s’étaient « considérablement accumulées », les positions baissières atteignant « des niveaux extrêmes dans certains cas » selon leurs indicateurs.

« Si l’on examine d’abord les options, les options de vente (puts) sur l’AUD sont plus nombreuses que les options d’achat (calls) depuis plusieurs mois déjà. Au début de ce processus, il semblait raisonnable de supposer qu’il s’agissait simplement d’une couverture macroéconomique, plutôt que d’un véritable positionnement directionnel. Mais les flux se sont probablement orientés vers cette dernière option ces derniers temps », ont-ils déclaré.