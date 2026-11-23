FOREX-Le dollar bondit sur fond de paris en faveur d'une politique restrictive de la Fed et d'une remontée du secteur de l'IA

Le dollar a atteint lundi son plus haut niveau depuis plus de 19 mois face à l'euro , la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia ayant ravivé l'optimisme sur le secteur de l'IA et incité les traders à parier sur une Réserve fédérale plus restrictive.

Le retour de Jensen Huang a constitué un revirement extraordinaire , intervenu à la suite des appels lancés par le président américain Donald Trump en faveur de sa réintégration, après que celui-ci eut démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée .

Cette nouvelle a fait bondir l’action Nvidia de 33 % et a contribué à renforcer le dollar, déjà soutenu par les entrées de capitaux vers le secteur technologique et par des prévisions de croissance revues à la hausse grâce à l’augmentation des investissements et à l’adoption croissante de l’intelligence artificielle .

La récente volatilité des actions américaines a brouillé les cartes quant à la capacité de l’économie à supporter un resserrement monétaire supplémentaire.

« Nous avons assisté à une modération assez significative des anticipations concernant le resserrement monétaire de la Fed et, étant donné que cela s’est produit en même temps que la détérioration du sentiment du marché , cela a quelque peu brouillé les cartes, le dollar américain s’échangeant bien au-dessus des niveaux auxquels nous nous attendrions au vu des seuls fondamentaux », a déclaré Eric Theoret, stratège en devises chez Scotiabank.

Les traders parient toutefois sur de nouvelles hausses de taux, les marchés boursiers ayant fortement rebondi lundi.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 96 % d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, contre 89 % vendredi, lorsque les actions avaient chuté. Ils ont toutefois écarté toute possibilité d’une hausse plus importante, de 50 points de base. Ils estiment également à 63 % la probabilité d’une nouvelle hausse en janvier, contre 51 % vendredi mais en baisse par rapport aux 71 % enregistrés il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,5 % à 104,36, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,64 % à 1,0897 dollar.

Après la récente forte hausse du dollar, certains analystes s’interrogent sur son potentiel de hausse.

"Les données américaines ont été particulièrement solides, alors que les surprises statistiques ont tourné à la baisse pour la zone euro, le Canada, les pays des Antipodes et les pays scandinaves", a déclaré Tim Baker, analyste chez Deutsche Bank.

Toutefois, "les surprises relatives en matière de données pourraient être proches de leur pic, car elles ont tendance à revenir à la moyenne, ce qui pourrait marquer un pic local pour la remontée du dollar", a-t-il ajouté.

Les données américaines publiées lundi ont montré que la croissance de l’activité des entreprises s’était encore ralentie en novembre, les prix élevés ayant freiné les nouvelles commandes et les contraintes de capacité ayant limité la production, mais l’activité globale reste solide, ce qui suggère que la croissance économique se poursuit à un rythme supérieur à la tendance.

Par ailleurs, la dynamique de croissance de la zone euro s’est maintenue en novembre, mais elle s’est de plus en plus appuyée sur une Allemagne en plein essor pour compenser une France en perte de vitesse, tandis que la baisse de la confiance des entreprises a jeté une ombre sur les perspectives de la zone euro.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,28 % à 158,97. La livre sterling GBP= s’est affaiblie de 0,39 % à 1,3027 $.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,12 % à 60 944 dollars.