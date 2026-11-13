FOREX-Le dollar avoisine son plus haut niveau depuis 19 mois sur fond de paris de hausse de la Fed, le yen teste la barre des 160

Vendredi, le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 19 mois, après une semaine marquée par de solides gains alimentés par des paris de plus en plus forts sur une hausse plus importante des taux de la Réserve fédérale, repoussant le yen japonais près du seuil clé des 160, ce qui a mis les traders en alerte face à un risque d'intervention.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran et alors que les traders évaluaient la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale plus importante que d’habitude le mois prochain. Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont gagné 34 points de base au cours des deux dernières séances, soit la plus forte hausse sur deux jours enregistrée depuis trois ans et demi.

L’euro EUR=EBS a reculé de 0,1% à 1,1049 dollar, oscillant près de son plus bas niveau face au dollar depuis avril 2025. Sur la semaine, il a perdu 0,8%, en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin septembre.

Les responsables de la Fed ont averti cette semaine que l’inflation américaine restait obstinément élevée, certains se montrant ouverts à une hausse des taux de 50 points de base si les pressions sur les prix ne venaient pas s’atténuer. Les traders anticipent désormais une probabilité de 14,5% d’une forte hausse le mois prochain, contre 0% la semaine dernière, selon l’outil CME FedWatch.

Les investisseurs surveillent également de près les turbulences qui secouent les valeurs technologiques à la suite du départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia , dans un secteur déjà sous pression en raison de préoccupations liées au financement et à la réglementation.

“Si nous assistons à une nouvelle vague de ventes massives sur les marchés boursiers, cela pourrait peser sur le dollar américain,” a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

“Mais je pense qu’il est possible qu’il conserve son élan à court terme, notamment avec les interventions des responsables de la Fed prévues la semaine prochaine. Si nous constatons un soutien accru en faveur d’une hausse de 50 points de base, le dollar pourrait également connaître une nouvelle hausse.”

Le yen japonais JPY= est resté pratiquement inchangé à 159,875 pour un dollar, proche de son plus bas niveau depuis début septembre, ce qui alimente les craintes d’une intervention.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement réagirait de manière appropriée à la volatilité des devises, le yen ayant brièvement franchi jeudi la barre symbolique des 160 yens pour un dollar.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, reculait de 0,05% à 103,17, se maintenant à son plus haut niveau depuis avril 2025.

Le dollar australien AUD= a chuté d’environ 2,5% au cours du dernier mois, ce qui en fait la devise du G10 la moins performante face au billet vert et la seule pour laquelle des baisses de taux sont anticipées pour l’année prochaine. Il s’établissait à 0,68 dollar en début de séance. AUD/

Le dollar est resté globalement stable face au franc suisse CHF= à 0,835, oscillant près de son plus haut niveau depuis un mois.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont clôturé en hausse de 2,55% jeudi , après l’escalade des attaques menées par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et la persistance des perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.