FOREX-Le dollar américain se maintient près de son plus haut niveau depuis 19 mois, tandis que le dollar australien recule après la publication de chiffres de l'emploi décevants

Le dollar américain s'est maintenu jeudi près de son plus haut niveau depuis 19 mois après que le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale et les commentaires bellicistes d'un responsable de la Fed ont laissé entrevoir de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le dollar australien AUD=D3 a chuté à son plus bas niveau depuis 10 mois après la publication de chiffres de l'emploi décevants, atteignant 0,6692 dollar, son plus bas niveau depuis janvier. L'emploi dans le pays a reculé pour le deuxième mois consécutif en octobre et le taux de chômage a grimpé à son plus haut niveau depuis cinq ans, renforçant l'idée que les taux australiens ont probablement atteint leur pic.

La vigueur générale du dollar a également pesé sur l’euro EUR= , le rapprochant de son plus bas niveau depuis avril 2025, avec une dernière cotation à 1,0977 $, tandis que la livre sterling GBP= stagnait près de son plus bas niveau depuis un mois, à 1,3152 $. Le yen est resté pratiquement inchangé à 159,39, oscillant autour du seuil très surveillé des 160.

La vigueur du billet vert s'explique par les signaux « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) émis par la Fed. Le mois dernier, les responsables ont estimé qu'il existait un risque croissant de devoir intensifier leurs efforts pour maîtriser l'inflation, même s'ils ont convenu de maintenir les taux inchangés pour le moment, comme l'ont révélé mercredi les comptes rendus de leur réunion des 27 et 28 octobre.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a renforcé ce ton en déclarant que la banque centrale devrait soit relever ses taux de 50 points de base en décembre, soit signaler des hausses plus rapides en 2027.

La position restrictive de la Fed a soutenu le dollar, alors même que les valeurs technologiques vacillaient. Nvidia, figure de proue du secteur des puces électroniques, a chuté cette nuit, malgré des résultats supérieurs aux attentes en termes de chiffre d’affaires et de prévisions, sur fond d’incertitudes liées au départ soudain de son cofondateur Jensen Huang de son poste de directeur général la semaine dernière, après qu’il eut admis avoir eu des relations extraconjugales.

“Les anticipations d’une Fed plus restrictive ont jusqu’à présent compensé la faiblesse des valeurs technologiques, soutenant ainsi le dollar”, ont déclaré les analystes d’OCBC, ajoutant qu’une révision à la baisse plus marquée des prévisions concernant les dépenses d’investissement dans l’IA remettrait en cause ce soutien en faisant baisser les rendements réels américains et en affaiblissant les entrées de capitaux vers les actions.

Les bons du Trésor américain ont rebondi cette nuit, tirés par les titres à long terme après une solide adjudication des obligations à 20 ans, le rendement à 10 ans US10YT=RR reculant d’environ 4 points de base à 5,06 %. Ils ont peu évolué en début de séance jeudi. Les rendements évoluent à l’inverse des cours des obligations.

“La baisse des cours du pétrole a contribué à apaiser certaines craintes inflationnistes, tandis que la faiblesse des actions américaines et les inquiétudes concernant la croissance économique ont peut-être encouragé certains achats de valeurs refuges sur les bons du Trésor”, a déclaré Dilin Wu, stratège de recherche chez Pepperstone.

Les cours du pétrole ont clôturé en baisse de plus de 1 % mercredi après que les stocks américains de brut et de carburant ont affiché des hausses plus importantes que prévu, selon l’Energy Information Administration, renforçant ainsi les anticipations d’un excédent de l’offre.

L'or s'est stabilisé XAU= à 3 743 dollars l'once après une forte vague de ventes pendant la nuit, suite aux signaux « hawkish » de la Fed.

L’indice du dollar =USD est resté pratiquement inchangé à 103,81 en début de séance en Asie, oscillant près de son plus haut niveau depuis avril 2025.

Les investisseurs se préparent également à l’entrée en bourse d’Anthropic, qui servira de baromètre du sentiment vis-à-vis de l’IA, tout en suivant de près une série de réunions cruciales entre les dirigeants mondiaux prévues jeudi.

Le président américain Donald Trump clôturera jeudi sa tournée asiatique par une rencontre sans précédent avec ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, afin de faire valoir ses ambitions en matière de contrôle des armes nucléaires, alors même que Pékin s'oppose à ce que cette question soit placée au cœur de la rencontre.