Ford: vise un EBIT ajusté de 9 à 11 Mds$ en 2023

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 44,0 milliards de dollars au quatrième trimestre, un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars et un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 2,6 milliards de dollars.



Sur l'ensemble de l'année, le groupe affiche une perte nette de 2,0 milliards de dollars et un EBIT ajusté de 10,4 milliards de dollars.



Le flux de trésorerie d'exploitation ressort à 1,2 milliard de dollars pour le trimestre et à 6,9 milliards de dollars pour l'année.



La société prévoit pour l'ensemble de l'année 2023 un EBIT ajusté de 9 à 11 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 6 milliards de dollars.





