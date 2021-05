Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : veut créer une coentreprise autour des batteries Cercle Finance • 20/05/2021 à 16:42









(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord avec SK Innovation dans le but de créer une coentreprise - baptisée BlueOvalSK - afin de fabriquer des cellules et des modules de batteries aux Etats-Unis. Ford assure que BlueOvalSK produira annuellement environ 60 gigawattheures (GWh) de batteries, avec un potentiel de développement à partir du milieu de la décennie. En effet, d'ici 2030, Ford prévoit que la demande énergétique pour ses véhicules atteindra 140 GWh chaque année en Amérique du Nord et jusqu'à 240 GWh dans le monde. Dans ce contexte, l'entreprise a investi et compte travailler avec un certain nombre de fournisseurs de batteries afin de garantir sa capacité de livraison de batteries pour les prochaines générations de véhicules électriques Ford et Lincoln. Ford précise enfin que le protocole d'accord autour de la création de BlueOvalSK s'appuie sur les récents investissements de Ford dédiés à l'accélération de la R&D sur les technologies de batteries.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.56%