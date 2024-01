Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: vers une réduction de la production du F-150 Lightning information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé vendredi prévoir une réduction de la production de la version électrique de son pick-up phare aux Etats-Unis, le F-150 Lightning, en raison du ralentissement de la demande.



Le constructeur automobile américain indique que l'assemblage du pick-up électrique ne mobilisera plus qu'une seule équipe à partir du mois d'avril en vue de mieux aligner la production avec l'état actuel de la demande.



Le groupe souligne qu'environ 1.400 salariés de son site de Rouge seront affectés par cette décision, dont 700 seront transférés sur l'usine du Michigan, les autres devant soit assumer d'autres fonctions à Rouge ou dans le reste de l'Etat, soit profiter du programme de départs volontaires récemment mis en oeuvre.



Ford, qui a vu les ventes du F-150 Lightning grimper de 55% l'an dernier, déclare s'attendre à une croissance moins marquée que prévu des ventes de véhicules électriques cette année.



Il prévoit néanmoins de créer 900 nouveaux postes avec l'ajout d'une troisième ligne sur son site du Michigan afin d'accroître la production des SUV thermiques Bronco et Bronco Raptor et des nouveaux pick-up Ranger et Ranger Raptor.



Coté à la Bourse de New York, le titre Ford se repliait de 0,4% vendredi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.55%