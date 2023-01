Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: vers une production accrue pour la Mustang Mach-E information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Ford fait part de son intention d'accroitre significativement la production de son modèle Mustang Mach-E, grâce à la mise en service de sa nouvelle chaine d'approvisionnement dans le domaine de la mobilité électrique.



Le constructeur automobile veut ainsi 'diminuer le temps d'attente des clients et tirer parti de coûts rationalisés pour réduire les prix à tous les niveaux, rendant la Mustang Mach-E encore plus accessible aux clients et conservant sa compétitivité sur le marché'.



'Cette hausse de production constitue un élément clé du Ford+ Plan, continuant de positionner la Mustang Mach-E comme une option convaincante pour ceux cherchant un SUV électrique, et pour faire croitre les parts de marché', poursuit-il.





