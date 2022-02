Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: ventes stables en janvier aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - Ford a fait état mercredi d'une stabilité de ses ventes aux Etats-Unis en janvier d'une année sur l'autre, sa bonne dynamique commerciale dans les SUV et les véhicules électriques ayant été compensée par un accès de faiblesse inédit dans les pick-ups.



Le deuxième constructeur automobile américain a annoncé ce matin avoir vendu 143.531 véhicules le mois passé, contre 143.578 l'an dernier.



Le groupe de Dearborn (Michigan) souligne que ses ventes de véhicules électriques ont connu leur meilleur démarrage annuel en établissant un record de 13.169 unités en janvier, soit une croissance quatre fois plus rapide que celle du marché.



Ses ventes de SUV ont, elles, progressé de 8,5% à 66.122, ce qui a permis de compenser le repli des gros pick-ups, qui ont fléchi de 4,3% à 71.734 unités le mois dernier.



A New York, le titre Ford grignotait 0,3% mercredi matin dans les premiers échanges.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.62%