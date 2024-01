Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: ventes en hausse de 7,1% en 2023 aux USA information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi une hausse de 7,1% de ses ventes de voitures en 2023 aux Etats-Unis, une progression qui a de nouveau été le fait de ses pick-up les plus imposants.



Le constructeur automobile indique avoir écoulé 1,99 million de véhicules l'an dernier sur le marché américain, contre 1,86 million en 2022.



Les ventes de sa gamme de pick-up F-Series, son best-seller, ont atteint 750.789 unités en 2023, contre 653.957 l'année précédente, soit une croissance de 14,8%.



Le F-150 Lightning en version électrique s'est écoulé à 24.165 modèles, contre 15.617 en 2022, soit une hausse de 54,7%.



Après cinq minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford avançait de 0,1% alors que le S&P 500 était stable.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.51%