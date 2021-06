Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : ventes en hausse de 4% en mai aux Etats-Unis Cercle Finance • 03/06/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - Ford a fait état jeudi d'une hausse de 4% de ses ventes de voitures en mai aux Etats-Unis, une progression notamment due à des livraisons de véhicules électriques records. Le deuxième constructeur américain a annoncé ce matin avoir écoulé 161.725 voitures le mois dernier, contre 155.327 au mois de mai 2020. Si ses ventes de SUV ont encore bondi de 48% à 80.134 unités, Ford veut surtout retenir la croissance explosive de ses ventes de véhicules électriques, qui ont grimpé de 184% pour totaliser 10.364 unités le mois passé, un nouveau record au niveau du groupe. Le groupe de Dearborn (Michigan) met notamment en avant la solidité des ventes de son nouveau Mustang Mach-E, qui s'est écoulé à 1945 exemplaires le mois dernier, et de celles du F-150 PowerBoost, écoulé à 2852 unités. Après dix minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford avançait de 2,2% alors que l'indice S&P 500 cédait 1,2%.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +6.62%