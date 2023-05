Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: ventes en hausse de 4% en avril aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi une hausse de 4% de ses ventes de voitures en avril aux Etats-Unis, une progression qui a été principalement le fait de la vigueur de ses livraisons de pick-up F-Series.



Le deuxième constructeur américain a indiqué ce matin avoir écoulé 184.002 véhicules sur le marché américain le mois dernier, contre 176.965 un an auparavant.



Par catégories, ses ventes de véhicules hybrides ont baissé de 6,9% à 11.282 unités, tandis que celles de véhicules électriques ont chuté de 25% à 3499 unités.



A l'inverse, les ventes de pick-up thermiques ont grimpé de 21% à 96,493 unités le mois dernier, dont une hausse de 35,1% à 69,595 unités pour sa gamme de pick-up à succès, la F-Series.



Après dix minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford avançait de 0,8% alors que le S&P 500 grignotait 0,2%.



Hier soir, le groupe automobile avait dévoilé des résultats de premier trimestre largement supérieurs aux prévisions.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +1.53%