Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: ventes en hausse de 13% en août aux USA information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi une hausse de 13% de ses ventes de véhicules en août aux Etats-Unis, une progression qui a une nouvelle fois été le fait du succès rencontré par sa gamme de pickups F-Series.



Le deuxième constructeur américain dit avoir ainsi écoulé 182.985 voitures le mois dernier, contre 161.300 en août 2023.



Dans le détail, les livraisons de gros modèles issus de la famille F-Series ont totalisé 70.701 unités, après 63.287 le mois précédent, soit une progression de 11,7%.



L'Explorer a aussi connu un indéniable succès puisque 16.893 modèles de ce SUV ont été écoulés le mois passé, contre 8.572 un an plus tôt, soit un bond de 97,1%.



En termes de motorisation, ce sont les ventes de véhicules hybrides (+49,8%) qui se sont révélées être les plus dynamiques en août, devant les véhicules électriques (+28,9%) et les voitures thermiques (+9,9%).



Après dix minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford reculait d'environ 1% alors que l'indice S&P 500 avançait de 0,1%.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,85 USD NYSE -0,96%