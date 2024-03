Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: ventes en hausse de 10,5% en février aux USA information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 15:44









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé lundi une hausse de 10,5% de ses ventes de voitures en février aux Etats-Unis, une progression qui a été principalement le fait de ses véhicules électriques et hybrides.



Le deuxième constructeur américain indique avoir écoulé 174.192 unités le mois dernier, contre 157.606 en février 2023.



Les ventes de véhicules électriques de Ford, tels que le pick-up F-150 Lightning et la Mustang Mach-E, ont grimpé de 80,8% à 6.368 unités, tandis que les livraisons de véhicules hybrides ont progressé de 31,5% à 12.045 unités.



Ces deux catégories représentent désormais plus de 10,5% de ses ventes aux Etats-Unis, contre encore 89,5% pour les voitures à moteur thermique. Mais il y a un an, leur proportion représentait autour de 8% des ventes totales.



Après dix minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford avançait de 1,5% lundi matin alors que le S&P 500 cédait 0,1%.





