Ford : ventes aux USA en baisse de 4,9% au 3ème trimestre Cercle Finance • 02/10/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - Ford dit avoir vu ses ventes totales aux Etats-Unis baisser de 4,9% au cours du troisième trimestre, à 551.796 véhicules. Le numéro deux américain du marché américain derrière GM indique que si les ventes de ses pick-ups aux particuliers ont augmenté de 8,3%, celles de SUV ont diminué de 3,4% et celles de voitures de tourisme se sont écroulées de plus de 31%. Les ventes du modèle le plus vendu aux Etats-Unis, le pick-up Ford F-Series, ont ainsi grimpé de 3,5% à 221,647 unités sur le trimestre écoulé. A Wall Street, l'action Ford perdait 0,5% en début de séance suite à ces annonces.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.30%