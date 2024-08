Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: ventes atones aux Etats-Unis en juillet information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Ford indique avoir vendu 173.223 véhicules aux Etats-Unis le mois dernier, un nombre à peu près stable (-0,2%) en comparaison annuelle, un recul de 5% dans le thermique ayant été compensé par des hausses dans l'électrique (+31,2%) et l'hybride (+47%).



Ainsi, sur les sept premiers mois de 2024, le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) a écoulé environ 1,22 million de véhicules sur son marché national, en progression de 3,1% par rapport à la période correspondante de l'année passée.





