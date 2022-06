Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: Valence choisi pour les véhicules électriques information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi avoir pris une décision quant à la localisation de sa plateforme de production de véhicules électriques de nouvelle génération, qui sera installée au sein de son site de Valence (Espagne).



Le constructeur automobile américain a également fait part de son intention d'investir quelque deux milliards de dollars dans la conversion de son usine de Cologne (Allemagne), qui commencera à assembler des véhicules électriques à partir de cette année.



Le grand perdant de cet arbitrage semble être le site de Saarlouis (Allemagne) qui continuera, lui, à produire l'actuelle Ford Focus, même si le groupe dit réfléchir à d'autres 'concepts' pour l'avenir du site.



Dans un communiqué, Ford rappelle qu'il prévoit d'écouler autour de 600.000 véhicules électriques par an en Europe à horizon 2026.



Pour mémoire, le constructeur vise une production mondiale annuelle de plus de deux millions de véhicules électriques d'ici à 2026, assortie d'une marge opérationnelle (Ebit) de 10%.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.09%