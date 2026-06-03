Ford va rappeler près de 420 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford Motor F.N va procéder au rappel de 419 967 véhicules aux États-Unis, car les ceintures de sécurité qui ne s'enroulent pas ou ne se déroulent pas correctement peuvent ne pas retenir un occupant comme prévu, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d'accident, a déclaré mercredi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).
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