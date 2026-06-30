Ford va rappeler plus de 741 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié au système de freinage de stationnement, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford F.N procède au rappel de 741 195 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut de la boîte de vitesses susceptible d'endommager le système de freinage de stationnement, ce qui pourrait entraîner un déplacement intempestif du véhicule, a annoncé mardi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).
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