Ford va rappeler plus de 741 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié au système de freinage de stationnement, selon la NHTSA

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Ford F.N procède au rappel de 741 195 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut de la boîte de vitesses susceptible d'endommager le système de freinage de stationnement, ce qui pourrait entraîner un déplacement intempestif du véhicule, a annoncé mardi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).